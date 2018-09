Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a decis, in sedinta de miercuri, ca proprietarii de terenuri vor avea obligatia sa elimine ambrozia in fiecare an, pana pe data de 5 iunie, pentru ca polenul acestei plante provoaca rinite alergice. „A fost pe ordinea suplimentara, a fost aprobata Hotararea de Guvern privind normele metodologice…

- Guvernul a decis, in sedinta de miercuri, sa introduca pe lista de medicamente compensate si gratuite doua molecule noi care sunt destinate pentru tratamentul inovativ al hepatitei C si al cancerului de prostata, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "La propunerea…

- Guvernul a aprobat, miercuri, instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru promovarea vinurilor in tari terte, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "La propunerea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a fost instituita o schema de ajutor de minimis pentru masura…

- Sedinta este programata sa inceapa la ora 13.00. Precedenta sedinta de Guvern a avut loc in 2 august, scrie News.ro. Guvernul a transmis miercuri dimineata ca i-a trimis presedintelui Klaus Iohannis solicitarea de convocare in regim de urgenta a sedintei Consililui Suprem de Aparare a Tarii…

- UPDATE – ora 16:17 Guvernul a aprobat, prin ordonanta de urgenta, simplificarea conditiilor generale pentru eliberarea avizului de angajare a strainilor, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. ‘In ceea ce priveste modificarile venite de la Ministerul Afacerilor Interne in…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va avea, miercuri, de la ora 10.30, o intalnire la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. Discuțiile dintre cei doi vin in contextul in care in spațiul public au aparut informații ca Executivul ar vrea sa adopte o OUG pentru grațiere și amnistie. Guvernul a…

- Guvernul a aprobat normele de aplicare a schemei de ajutor de stat la accizele la motorina utilizata de transportatori, a declarat, marti, Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, informeaza Agerpres."In sedinta de Guvern de astazi, la propunerea Ministerului Transporturilor si Ministerul…

- Guvernul a decis, in sedinta de joi, prelungirea pana la 31 iulie a termenului limita pentru depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Potrivit lui Barbu, Executivul a adoptat o ordonanta de urgenta in acest sens,…