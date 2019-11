Guvern Orban. Miniștrii pentru care garantează Remus Borza - SURPRIZĂ „Ludovic Orban este un om politic carismatic, matur, versat, tenace, cu un discurs bun. Merita sa fie prim-ministru pentru ca s-a implicat foarte mult in succesul moțiunii de cenzura, purtand negocieri cu fiecare parlamentar in parte. La fel face și acum pentru votul de investitura. Clasa politica este datoare fața de națiunea romana sa asigure stabilitate politica și responsabilitate in actul guvernarii, cu atat mai mult cu cat suntem in plina campanie pentru prezidențiale, in prag de iarna, și in pragul unei recesiuni economice globale, care va debuta anul viitor. Sa nu uitam ca țara are… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit calendarului aprobat de Parlament, miercuri vor fi audiați in comisii urmatorii liberali, desemnați pentru a face parte din Guvernul Orban: 9.00 - Ionuț Stroe, propus la Ministerul Tinererului, in ședința comisiilor reunite pentru invațamant 10.00 - Monica Anisie, propusa la…

- Florin Cițu, Ministrul propus al Finanțelor, se afla fața in fața cu ministrul demis, Eugen Teodorovici, in cadrul audierii din Comisiile reunite de buget-finanțe din Parlament. Acesta raspunde intrebarilor adresate de colegii lui parlamentari pe subiecte ce țin, printre altele, de programul de Guvernare…

- Victor Costache, propus de Victor Orban la Ministerul Sanatatii, a primit aviz pozitiv in comisiile de specialitate ale Parlamentului. Au fost 14 voturi ”pentru”, un vot ”impotriva” și 4 abțineri. In cadrul audierilor el a declarat ca guvernul care urmeaza sa se instaleze are de gestionat o serie de…

- Un preot il acuza pe chirurgul cardiac Victor Costache ca, acum doi ani, i-ar fi omorat soția din neglijența. Preotul Tudorica Mihalache a fost consternat sa citeasca despre propunerea pentru fotoliul de ministru al sanatații. Acesta este omul care mi-a bagat soția in mormant.preotul Tudorica Mihalache,…

- Inscris in PNL de doar un an, Victor Sebsatian Costache, propunerea PNL pentru Ministerul Sanatatii s-a intors in tara dupa ce timp de zece ani a lucrat in spitale din Franta, Germania sau SUA. Autor al unor premiere in domeniul chirurgiei endovasculare, acesta lucreaza in prezent in Sibiu ca director…

- ”Au trecut cinci ani de la semnarea Programului Operațional Regional in vederea construirii a trei spitale regionale: la Iași, Cluj și Craiova. Am sperat sa le inauguram pana la incheierea mandatului meu de Comisar European, fiind - pentru mine - o prioritate in toate discuțiile pe care le-am avut…

- Violeta Stoica Consiliul Județean Prahova, in colaborare și cu sprijinul Ministerului Sanatații, condus de Sorina Pintea, continua sa aduca imbunatațiri condițiilor din spitalele aflate in administrarea autoritații județene. Președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Toader, a anunțat ca programul…

- Sectorul turismului din Grecia este puternic dependent de sase piete externe in privinta veniturilor si a vizitatorilor, desi cinci din cele 13 regiuni ale tarii sunt responsabile pentru mai mult de 80% din vizite, arata datele din 2018 ale INSETE, departamentul de cercetare al Confederatiei Turismului…