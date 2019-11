Guvern Orban - Iohannis - taxe noi. Șerban Nicolae anunță APOCALIPSA pentru români! 'NEOFANARIOȚII Fara voința romanilor, fara alegeri democratice, guvernul Orban Omul-Foarfece a preluat fraiele Puterii. Rețeta e verificata și inca funcționeaza. Ca acum trei sute de ani, s-au milogit tarandu-se in fața stapanilor, au dus peșcheșuri grase la Inalta Poarta și au fagaduit averile Țarii, dar au capatat firmanul dorit. Gauleiterul ranjește satisfacut. Și stapanii lui sunt mulțumiți și sigur o sa-și țina promisiunile. Prapadul poate incepe! Aurul, padurile, gazele, energia electrica, intreaga vistierie a Țarii, totul poate fi acum dat fara opreliște și fara rușine.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

