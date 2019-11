Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro România, Victor Ponta a declarat sâmbata seara ca parlamentarii formațiunii sale nu voteaza guvernul Ludovic Orban dar ca se gândesc sa intre în sala sa asigure cvorumul de ședința cu condiția ca Ludovic Orban, sa-i schimbe pe cei 3 miniștri care au primit aviz negativ…

- Ludovic Orban a discutat, miercuri, cu reprezentantii Pro Romania pentru a obtine sustinerea Guvernului. Victor Ponta a declarat dupa intalnirea cu liderul PNL ca nu va sustine noul cabinet, iar Ludovic Orban ca nici nu isi doreste o guvernare alaturi de Ponta. Celelalte partide parlamentare au anuntat…

- Victor Ponta a luat o decizie in privința investirii Guvernului Orban, așa cum anunțase DC News inainte ca fostul premier sa intre la discuții cu Ludovic Orban. Acum este oficial: PRO ROMANIA nu voteaza Guvernul Orban. ”Nu vom vota Guvernul PNL!”, a zis Victor Ponta.

- 'Marti si miercuri vom avea runda de discutii cu partenerii alaturi de care am depus motiunea de cenzura si alaturi de care am reusit demiterea Guvernului PSD. In cursul zilei de maine ne vom intalni cu delegatiile ALDE, PMP, UDMR si USR, iar miercuri ne vom intalni cu reprezentantii Pro Romania',…

- „Draga Viorica, ti-am oferit repetat sprijinul meu pentru a merge in Parlament ca sa facem un Guvern mai bun. L-ai refuzat. Vei veni acum in Parlament trimisa de dl Iohannis. Fara mine...”, a scris Calin Popescu Tariceanu, miercuri seara, pe Facebook. Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri…