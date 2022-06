Guvern: Operarea instalațiilor de ardere fără a deține autorizație de mediu este infracțiune Guvernul a aprobat, joi, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale. „Noile reglementari asigura cadrul legal pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor europene in domeniu (Directiva 2010/75/UE) cu privire la stabilirea unor sanctiuni eficiente, proportionale si cu efect descurajant, care sa garanteze aplicarea corespunzatoare a legislatiei specifice mediului, prin reducerea de poluanti in mediu”, se arata intr-un comunicat al Executivului. Intre completarile aduse se numara faptul ca se incrimineaza drept infractiune, care se pedepseste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

