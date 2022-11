GUVERN OMV – UDMR, MRU PREMIER! Mult prea ”flexatele” servicii secrete romanești au fost din nou prinse cu rapoartele contrainformative ”in vine” de ”schimbarea schimbarii” anunțate de la Viena de catre ”mereu surprinzatorul” ministru austriac de Interne, Gerhard Karner. Cel care saptamani intregi a facut pe dezinteresatul ”in papușoi”, refuzand orice comentariu cu privire la poziția statului austriac fața de intrarea […] The post GUVERN OMV - UDMR, MRU PREMIER! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

