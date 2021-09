Guvernul sustine in punctul de vedere transmis Curtii Constitutionale referitor la sesizarea premierului pe tema motiunii de cenzura a USR PLUS si AUR ca modul "neconstitutional" in care Legislativul a declansat acest demers "cu consecinte grave" asupra bunei desfasurari a activitatii Executivului a generat o situatie juridica conflictuala intre cele doua puteri ale statului. "Consideram ca exista un conflict in sensul art. 146 lit. e) din Constitutie, astfel: In primul rand, pentru ca Parlamentul Romaniei, prin presedintii celor doua Camere, a considerat depusa in mod valid in data de 3 septembrie…