Cele mai așteptate filme care vor fi lansate în 2022

Multe filme spectaculoase şi mult aşteptate ce au fost amânate din cauza pandemiei vor fi lansate în 2022, care se anunţă a fi cu adevărat bogat. 7 ianuarie – The 355 7 ianuarie – Hotel Transylvania: Transformania 14 ianuarie – Scream 21 ianuarie – The King’s Daughter 28 ianuarie –... The post… [citeste mai departe]