- Guvernul nu a majorat salariile profesorilor, pensiile și alocațiile pentru copii așa cum prevede legea, dar a adoptat, in sedinta de vineri, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari, care va asigura cresterea atractivitatii serviciului…

- Ministerul Apararii Naționale anunța aprobarea de catre Guvern a unui proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.270/2015 privind Statutul rezervistilor voluntari. Noua lege prevede ca la indemnizația de instalare se vor adauga, in plus fata de prevederile actuale, gradatiile si solda…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri un proiect de ordonanta de urgenta pentru completarea Legii 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, proiect de act normativ care vizeaza instituirea cadrului general in privinta acordarii asistentei medicale prin telemedicina. Citește…

- Legea concurentei neloiale va fi modificata, a declarat pentru News.ro presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. Principala modificare vizeaza protejarea firmelor mici in fata abuzului puterii superioare de negociere a companiilor mai mari, cu atat mai mult cu cat, in contextul pandemiei…

- ZILE LIBERE. De astazi, parinții copiilor care au sub 12 ani și nu pot merge la școala sau la gradinița din cauza ca unitațile au activitatea limitata sau suspendata in contextul epidemiei de coronavirus, pot cere sa stea acasa cu cei mici, in baza OUG 147/2020 - zile libere platite. ZILE LIBERE…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe, a anunțat luni ca Guvernul a anulat restricțiile pentru sporturile de contact. „Vești bune. Astazi (luni-n.r.), Hotararea de Guvern care prelungește starea de alerta a eliminat restricțiile pentru (box, lupte, arte marțiale, etc.). In cateva zile, dupa…

- Politia Locala vegheaza panourile electorale. E campanie electorala si, ca de fiecare data in Craiova, Politia Locala este la datorie. Vegheaza 24 de ore din 24 panourile cu afise electorale. Legea obliga primarii „sa asigure integritatea panourilor și a afișelor electorale amplasate in locuri autorizate“.…