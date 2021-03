Stiri pe aceeasi tema

- Corpul de Control al Prim ministrului a prezentat astazi premierului Florin Citu rezultatul verificarilor cu privire la circumstantele in care a avut loc incendiul din data de 29 ianuarie 2021 la Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr. Matei Bals", in urma caruia mai multe persoane si au…

- Premierul Florin Citu a transmis, miercuri, ca va exista o sesizare la DNA in baza concluziilor formulate de catre Corpul de control in legatura cu incendiul de la Institutul ‘Matei Bals’. Acesta a mai transmis ca nu a primit inca rapoartele de la ministrul Sanatații, potrivit Agerpres. „Am aici o nota…

- Drama lasata de icnendiul de la Spitalul ”Matei Balș” este una peste care nu se poate trece așa ușor. Dupa ele intamplate la Piatra Neamț s-a crezut ca s-a invațat din greșeli. Dar a venit acest moment și, din pacate, a dovedit ca sistemul sanitar romanesc este in colaps. Medicul Adrian Marinescu, unul…

- Apar detalii din ancheta procurorilor care vizeaza tragedia de la Institutul ”Matei Balș”! ”Era frig in saloane”, le-a declarat anchetatorilor chiar asistenta șefa care raspundea de secția in care s-a produs tragedia de la ”Matei Balș”, dar nu ar fi fost nicio aeroterma in incaperea unde a izbucnit…

- Sectiile ATI ale mai multor spitale din tara sunt vizate de controale dupa incendiul de ieri de la Spitalul 'Matei Bals', din capitala. Intr-o declaratie acordata postului Radio Romania Actualitați, ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu, a precizat ca va urma o perioada de analize si controale…

- Informații de ultima ora in cazul incendiului devastator de la Institutul Matei Balș din București. Datele preliminare ale anchetatorilor ar arata ca focul nu ar fi pornit de la o aeroterma, așa cum s-a vorbit pe tot parcursul acestei zile. Potrivit unor surse Antena 3, sursa incendiului este o defecțiune…

- UPDATE Premierul Florin Cițu a declarat, vineri, la cateva ore dupa incendiul in care au murit 5 oameni la Spitalul „Matei Balș”, ca nu s-a invațat nimic din tragediile trecute și ca „așa nu mai merge”. Florin Cițu a spus ca „metehnele” din sistemul romanesc și-au facut apariția și vineri, in cazul…

- 18 pacienti cu COVID-19 internati la Spitalul TBC din Botosani au fost transferati de urgenta la alte trei unitati medicale care trateaza bolnavi infectati cu SARS-CoV-2, din cauza unei probleme la tabloul electric. Instalatia electrica a fost suprasolicitata de concentratoarele de oxigen si a cedat.…