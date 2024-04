Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile anunța ca au fost raportate cazuri din partea populației precum ca au fost contactați la telefon și li s-au solicitat datele bancare sub pretextul colectarii datelor pentru recensamant.

- Doru Petruți, director General IMAS Chișinau, companie care realizeaza studii și cercetari sociologice, a comentat pentru Noi.md unele intrebari, la care urmeaza sa raspunda cetațenii Republicii Moldova in cadrul Recensamintului Populației și Locuințelor 2024. In mediul online, au aparut deja mai multe…

- Procurorul general al Romaniei, Alex Florenta, ii cere președintelui Iohannis sa aprobe urmarirea penala a fostului președinte Ion Iliescu. Este vorba de dosarul Mineriadei din 13 – 15 iunie 1990, in care minerii au venit la București pentru a maltrata protestatarii din Piața Universitații. Datele oficiale…

- Intrebari pe care niciun post media NU VREA sa le puna guvernanților…sunt „deranjabile”! 1. De ce Ucraina e indreptațita sa solicite recuperarea Crimeei și tot Occidentul o sprijina, iar Romania nu este indreptațita sa solicite recuperarea Basarabiei, a Bucovinei de Nord și a Bugeacului, iar patrioții…

- Mediul online este plin de escroci care sunt gata in orice secunda sa va ia banii. Motiv pentru care trebuie sa fiți foarte atenți la ce fel de mesaje primiți și sa nu va incredeți in numerele de telefon necunoscute. In ultimii ani, atacatorii cibernetici au dezvoltat diferite metode prin care sa poata…

- Inspectoratul de Poliție Județean Alba continua seria informarilor care au drept scop atenționarea populației in legatura cu fraudele informatice, plecand de la un exemplu concret. La data de 6 februarie 2024, la Serviciul de Investigații Criminale a fost inregistrata plangerea unei femei de 61 de ani,…

- FIȚI VIGILENȚI, NU VA LASAȚI PACALIȚI DE ESCROCI! PHISINGUL, O ALTA METODA DE FAUDA INFORMATICA Inspectoratul de Poliție Județean Alba continua seria informarilor care au drept scop atenționarea populației in legatura cu fraudele informatice, plecand de la un exemplu concret. La data de 6 februarie…

- Noul director general al APIA, Ionuț Costin Lupu, numit recent, iși depașește cu mult atribuțiile pe care i le confera funcția. Mai mult, este vorba chiar de abuz in serviciu, din moment ce iși permite sa se bage peste activitatea birourilor APIA locale, cele care iși dau acceptul pentru intrarea dosarelor…