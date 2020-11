Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea CONTROALE la toate secțiile ATI din țara, dupa tragedia de la Piatra Neamț. 10 oameni, decedați in urma incendiului de la Spitalul Județean Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) și direcțiile de sanatate publica din județe incep controalele in secțiile de terapie intensiva…

- Șapte persoane și-au pierdut viața sambata seara și una se afla in stare critica in urma izbucnirii unui incendiu la Secția de terapie intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț, a anunțat purtatoarea de cuvant a ISU Neamț, Irina Popa. MOISE GURAN prezice o prabușire fara precedent a economiei…

- Motivul este ca, in cele mai multe situatii – ei nu pot aprecia pericolele si le lipseste puterea de a se salva in astfel de situatii. O statistica publicata astazi de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta arata ca, in ultimii opt ani – 370 de copii au fost victime ale incendiilor in locuinte;…

- Ministerul Educatiei a transmis catre Guvern, MAI si Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) o informare prin care cere ca patru unitati de invatamant sa fie incadrate in scenariul rosu, deoarece nu pot „indeplini conditiile de desfasurare a cursurilor potrivit scenariului…