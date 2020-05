Guvern: Există posibilitatea prelungirii stării de urgenţă după 15 mai „Exista toate scenariile pe masa. Exista inclusiv posibilitatea prelungirii starii de urgenta, exista scenariul modificarii acestei situatii si declararii starii de alerta care sa permita autoritatilor adoptarea unor masuri restrictive in continuare, de o amploare mai mica, asa cum exista posibilitatea renuntarii la situatia de urgenta si de a derula o campanie de informare ampla la nivelul populatiei astfel incat gradul de conformare la recomandarile autoritatilor sa fie (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, spune ca autoritatile iau in calcul mai multe scenarii, intre care inclusiv cel privind prelungirea starii de urgenta si dupa data de 15 mai."Exista toate scenariile pe masa. Exista inclusiv posibilitatea prelungirii starii de urgenta, exista scenariul…

- Seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, afirma ca „situatia ramane in continuare riscanta” in ceea ce priveste evolutia epidemiei de coronavirus in Romania, iar in acest context autoritatile iau in calcul mai multe scenarii, intre care inclusiv cel privind prelungirea starii de urgenta si…

- Șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca, afirma ca, avand in vedere evolutia cazurilor de imbolnavire, autoritatile iau in calcul mai multe scenarii pentru perioada de dupa 15 mai, unul dintre acestea fiind inclusiv prelungirea starii de...

- CORONAVIRUS ROMANIA. "Exista toate scenariile pe masa. Exista inclusiv posibilitatea prelungirii starii de urgenta, exista scenariul modificarii acestei situatii si declararii starii de alerta care sa permita autoritatilor adoptarea unor masuri restrictive in continuare, de o amploare mai mica, asa…

- Fostul judecator CCR Petre Lazaroiu a prezentat joi la Antena 3 care sunt, din punctul sau de vedere, implicațiile Hotararii Parlamentului privind prelungirea starii de urgența, Hotarare in care au fost inserate o serie de noi reguli de urmat pentru Guvern.Parlamentul a votat joi prelungirea…

- Inainte de declararea starii de urgenta, mai multi primari au decis, prin comitetele locale pentru situatii de urgenta, diferite masuri de prevenire a raspandirii infectiilor cu coronavirus. Un avocat a explicat pentru „Adevarul” ce atributii au autoritatile locale odata cu instituirea starii de urgenta.

- Ziarul Unirea FOTO. O companie de turism vine in ajutorul autoritaților, oferindu-și gratuit intreaga flota de autocar, pe intreaga durata a starii de urgența FOTO. O companie de turism vine in ajutorul autoritaților, oferindu-și gratuit intreaga flota de autocar, pe intreaga durata a starii de urgența…

- La instituirea starii de urgența, unele atribuții ale administrației publice centrale de specialitate și ale administrației publice locale trec in competența autoritaților militare și a altor autoritați publice, prevazute in decretul de instituire a starii de asediu sau de urgența. spune Ordonanța de…