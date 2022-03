Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 9.000 de cetateni ucraineni au intrat sambata in Romania, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Potrivit unui comunicat transmis duminica Agerpres, in data de 26 martie, in interval de 24 de ore, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.360 de persoane, dintre…

- Guvernul a informat, miercuri, ca din 10 februarie si pana in prezent au intrat in Romania 553.831 de cetateni ucraineni, iar dintre acestia, 4.268 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman.

- In data de 21.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 58.484 de persoane, dintre care 8.601 cetateni ucraineni in scadere cu 10,2 fata de ziua precedenta .Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 4.410 cetateni ucraineni in scadere…

- Minstrul Muncii, Marius Budai a anuntat, luni, ca 233 de cetateni ucraineni care au ajuns in tara noastra dupa ce au fugit de razboiul din Ucraina s-au angajat, in domenii precum servicii si productie.

- Ieri, 13 martie 2022, la ore diferite, lucratorii noștri din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmatiei au depistat 7 cetațeni ucraineni, barbați, cu varste cuprinse intre 27 și 57 de ani, care au trecut din Ucraina in Romania, prin apa raului Tisa. Aceștia au fost depistati pe direcția…

- De la inceperea conflictului din Ucraina, 1.408 de cetațeni ucraineni au solicitat azil in Romania. Acești cetațeni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislația naționala. Pe intreaga perioada a procedurii, solicitanții de azil pot beneficia de cazare in centrele Inspectoratului General de…

- 25.924 de cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore Foto: Mihai Miclauș - Radio Cluj 25.924 de cetateni ucraineni au intrat în România, în ultimele 24 de ore, în crestere cu 8% fata de ziua precedenta, a informat, joi, Inspectoratul General al Politiei…

- De la inceputul razboiului din Ucraina si pana in prezent, 1.070 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, a informat, miercuri seara, ministerul Afacerilor Interne. MAI precizeaza ca, in ultimele 24 de ore, 71.364 de persoane, dintre care 23.862 de cetateni ucraineni, au intrat in tara, iar…