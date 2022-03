Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne informeaza luni ca, de la inceperea conflictului din Ucraina, 4.212 cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania, dintre care 28 in ultimele 24 de ore, potrivit Agerpres.Acesti cetateni beneficiaza de toate drepturile prevazute de legislatia nationala. Fii la curent…

- La nivel national, prin punctele de frontiera au intrat, in data de 14.03.2022, in interval de 24 de ore, in Romania 66.345 de persoane, dintre care 13.769 cetateni ucraineni (in scadere cu 4,8% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 7.181 cetateni ucraineni (in crestere…

- Politia de Frontiera anunta, duminica, 13 martie, ca 16.676 de cetateni ucraineni au intrat in tara sambata, in crestere cu 2% fata de ziua precedenta. De la declansarea acestei crize, pana la data de 12.03.2022, ora 24.00, la nivel national, au intrat in Romania 397.542 cetateni ucraineni. „In data…

- Peste 90.000 de persoane, dintre care 31.628 cetateni ucraineni, in crestere cu 12% fata de ziua precedenta , au intrat in Romania prin punctele de frontiera in ultimele 24 de ore. ”In data de 05.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.607…

- „In data de 05.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.607 persoane, dintre care 31.628 cetateni ucraineni (in crestere cu 12% fata de ziua precedenta)”, informeaza IGPF.Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 11.055 cetateni ucraineni…

- De la inceputul conflictului din Ucraina, 1.070 de cetateni ucraineni au solicitat azil in Romania. In ultimele 24 de ore, peste 71.000 de persoane, dintre care aproape 24.000 de cetateni ucraineni, au intrat in tara."De la inceperea conflictului din Ucraina, 1.

- In data de 01.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 71.364 de persoane, dintre care 23.862 cetateni ucraineni (in crestere cu 5,6% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 10.449 cetateni ucraineni (crestere…

- Prezent in aceasta seara in vama Siret, premierul Nicolae Ciuca a declarat ca de la inceprea razboiului din Ucraina, in Romania au intrat nu mai puțin de 19.000 de refugiați din aceasta țara. Nicolae Ciuca a precizat ca dintre aceștia, 4.500 de persoane au trecut prin vama Siret, de unde au ajuns in…