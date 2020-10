Guvern: Corpul de control al premierului a sesizat Parchetul după nereguli găsite la SSMRL Corpul de control al prim-ministrului a constatat o serie de "deficiente si incalcari ale legii" in activitatea Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 - 1989 (SSRML) in urma unei actiuni de verificare care a cuprins perioada 1 ianuarie 2017 - prezent, sesizand si Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pe acest subiect. Potrivit unui comunicat al Guvernului, in urma verificarilor a reiesit ca SSRML "nu detine o baza de date actualizata a beneficiarilor Legii 341/2004 a recunostintei fata de eroii-martiri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

