Guvernul a aprobat in sedinta de joi o prevedere care da posibilitatea autoritatilor locale de a reduce impozitul anual pe cladiri pana la 50%, in situatia in care proprietarii fac dovada ca au redus, la randul lor, chiriile pentru locatarii imobilelor respective, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. Prevederea face parte dintr-o ordonanta de urgenta initiata de Ministerul Finantelor Publice. "A fost introdusa posibilitatea autoritatilor locale de a reduce impozitul anual pe cladiri pana la 50% pentru proprietarii de cladiri. Aceasta facilitate se poate acorda in situatia…