Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii acestei tari din Uniunea Europeana fara un acord, a anuntat seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca.



"A fost adoptata in sedinta de Guvern de astazi o ordonanta de urgenta privind regimul cetatenilor din Marea Britanie in cazul iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. Este o ordonanta de urgenta necesara, ceruta de partea britanica, si in acelasi timp are in vedere reglementarea situatiei in conditii de reciprocitate pentru cetatenii…