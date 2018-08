Stiri pe aceeasi tema

- Primarii pot lua bani de la stat cu imprumut! Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, o ordonanta prin care se asigura sprijin autoritatilor publice locale sa realizeze proiecte finantate din fonduri europene. „Este vorba despre un m...

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, o ordonanta prin care se asigura sprijin autoritatilor publice locale sa realizeze proiecte finantate din fonduri europene, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, precizand ca actul normativ a fost promovat de Ministerul Dezvoltarii Regionale…

- "Avem pe ordinea de zi o ordonanta in baza Legii de abilitare a Guvernului prin care sprijinim autoritatile publice locale sa realizeze proiecte finantate din fonduri europene. Prin acest mecanism de sprijin, unitatile administratiei publice locale pot accesa imprumuturi din venituri din privatizare…

- Guvernul da liber iresponsabil la indatorarea primariilor, dupa ce acestea au ajuns in incapacitate de plata, sustin reprezentantii PMP.Acestia spun ca foarte multe primarii din Romania au ajuns in incapacitate de plata, iar, "in mareata i strategie falimentara pentru administratiile publice locale,…

- Comunicat. Consilierii judeteni au adoptat Hotararea de Consiliu privind aprobarea proiectului „Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Arad la servicii medicale de urgenta”, in valoare de 5.993.690,66...

- "Guvernul a adoptat o ordonanta simpla privind masuri legate de imbunatatirea absorbtiei fondurilor europene.(...) Acest act normativ are in vedere doua masuri in principal si modifica OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. In primul…

- Primariile din Delta Dunarii vor putea realiza amenajari care sa sprijine turismul in zona, cum ar fi rețele publice de acces la internet, precum și activitați de marketing, printr-o linie de finanțare in valoare totala de aproape 16 milioane de euro, din fonduri europene și de la bugetul de stat, care…

- Executivul a adoptat, joi, in sedinta de Guvern, prin Ordonanta de Urgenta, programul ”Investeste in tine”, ce va oferi tinerilor care sunt la studii, fara a avea un loc de munca, acces la imprumuturi fara dobanda, garantate de stat, de pana la 40.000 de lei, pentru educatie, sanatate, sport si cultura.