Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, a fost adoptata hotararea privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, in scopul decontarii din bugetul inspectoratelor judetene pentru situatii de urgenta/Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana si cazarea cetatenilor straini sau apatrizilor aflati in situatii deosebite, proveniti din zona conflictului armat din Ucraina, gazduiti de persoane fizice.Bugetul Ministerului…