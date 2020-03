Stiri pe aceeasi tema

- Toti membrii Misiunii filipineze la ONU se afla in autoizolare dupa ce o colega a fost diagonsticata, joi seara, cu COVID-19, a anuntat, vineri, DPA, scrie Antena 3. Filipineza a prezentat primele...

- Libertatea a primit confirmarea ca toți angajații DSG, aproximativ 15 persoane, vor ramane in autoizolare la domiciliu pentru 14 zile. In aceasta dimineața, o persoana suspecta de coronavirus, contact al femeii de 42 de ani din București depistate cu COVID-19, a fost dusa la Spitalul “Matei Balș” pentru…

- Premierul Ludovic Orban, a participat luni, 9 martie, la o videoconferinta cu omologii din Italia, Bulgaria, Cipru, Austria, Croatia si Israel pe tema situatiei provocate de noul coronavirus COVID 19 , se arata intr un comunicat de presa al Guvernului.Potrivit comunicatului, prim ministrul a prezentat…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta ca femeia de 42 de ani din Bucuresti care a fost testata pozitiv cu coronavirus ar fi avut contact inclusiv cu persoane care lucreaza in cladirea Guvernului. Prin urmare, a fost declansata o ancheta epidemiologica la Palatul Victoria."In contextul anchetei…

- 537 de prahoveni sunt in autoizolare la domiciliu, dupa ce s-au intors din Italia sau au luat contact cu persoane suspecte de coronavirus. Masura este una de siguranța, pentru ca in cazul in care cineva a fost infestat sa nu imbolnaveasca și alte persoane. Cu toate acestea, nu toata lumea respecta directiva,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, luni, ca nu exista niciun caz confirmat de coronavirus in Romania si a facut apel la populatie sa ia informatii doar din surse oficiale. Orban a precizat ca, data fiind extinderea epidemiei in Italia, Romana trebuie sa intensifice masurile.

- Premierul Ludovic Orban poarta, la momentul transmiterii acestei știri, discuții cu protestatarii care scandeaza, la Palatul Victoria, impotriva defrișorilor ilegale a padurilor. Un alt subiect de discuție intre premier și protestatari vizeaza includerea Roșiei Montante in patrimoniul UNESCO.„Cand…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca argumentele prezentate de conducerea CSM la intalnirea care a avut loc la Palatul Victoria, inclusiv cel legat de stabilirea unei forme speciale de pensionare, vor fi analizate si se va lua o decizie. "Nu a existat nicio concluzie. Sigur ca am ascultat toate punctele…