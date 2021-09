3 reguli importante pentru intretinerea unui smartphone

Societatea din ziua de astazi este dependenta de dispozitive si de tehnologie. Dintre toate acestea, smartphone-urile ocupa un loc de top in activitatea oamenilor de zi cu zi. Peste tot in lume, mai ales in tarile dezvoltate din Occident sau in SUA, majoritatea oamenilor detin smartphone-uri,… [citeste mai departe]