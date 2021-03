Gutuiul - cosmetologul cu mii de ani de experienţă Forma lui este de para si dupa culoare acest fruct se aseamana cu o para. Pulpa lui are un gust acru si este destul de tare, insa devine moale si dulce atunci cind gutuiul este pregatit – de aceea a fost atit de populara din cele mai vechi timpuri dulceata din gutui. Dar gutuiul nu este numai delicios si sanatos, printre altele, el este un cosmetician minunat. Gutuiul contine multe substante Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Firma Sarerom, cu Punct de Lucru la Campia Turzii, strada Laminoriștilor nr. 145 F (incinta fostului combinat Mechel), angajeaza: Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a incheiat fara nicio victorie turneul preliminar pentru EuroBasket 2022 si astfel a ratat calificarea la competitia care se va desfasura anul viitor. GdS a stat de vorba cu Dragos Diculescu, unul dintre principalii jucatori ai nationalei Romaniei, dar si capitan…

- Controalele stricte introduse la granițele cu Cehia și Tirolul austriac au dat peste cap traficul pe o importanta ruta de transport de marfuri. S-au format coloane de camioane pe zeci de kilometri, iar șoferii au fost nevoiți sa stea ore intregi in ger și viscol pentru a fi testați la centrele amenajate…

- Mircea Badea a comentat marți seara cazul barbatului din Targu Jiu, victima a incompetenței sistemului medical din Romania. Pacientul, in varsta de 69 de ani, a primit la rapel o doza cu vaccinul produs de Moderna, deși initial acesta se vacinase cu Pfizer. Prezentatorul a criticat dur aceasta eroare…

- "Facilitatile fiscale si inchiderea tribunalelor in pandemie au facut sa scada cu 42% numarul companiilor de impact care au accesat insolventa (de la 139 in 2019 la 80 in 2020)", conform unei analize facute de CITR, liderul pietei de insolventa si restructurare, parte din Impetum Group. Cu toate acestea,…

- Experiența ultimelor zile ne-a aratat ca foarte multi oameni au vizitat statiunea Sugas Bai si in timpul saptamanii, nu doar in weekend, mai ales datorita faptului ca ambele partii de schi pot fi acum folosite de fanii sporturilor de iarna. Pentru a evita aglomerația, municipalitatea extinde cursele…

- CARAS-SEVERIN – Claudiu Dolot este propunerea PNL Caras-Severin pentru aceasta functie, datorita locului 8 obtinut de filiala in clasamentul national al PNL de la alegerile parlamentare! La finele saptamanii trecute, la Bucuresti, presedintii filialelor PNL din toata tara au stabilit caror organizatii…

- Experiența ultimei perioade ne-a invațat ca trebuie sa fim extrem de atenți la igiena, pentru siguranța și sanatatea noastra și a celor dragi. Daca nu știați, un numar mare de microbi patogeni se pot transmite foarte ușor, prin intermediul alimentelor proaspete sau a suprafețelor atinse frecvent.…