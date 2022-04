Antonio Guterres, secretarul general ONU, a afirmat, marti, ca a avut o discutie sincera, in cadrul eforturilor pentru pace in Ucraina, cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, care a transmis ca Moscova este pregatita sa coopereze cu Natiunile Unite. „Ma aflu la Moscova ca mesager al pacii, pentru a salva vieti si a reduce suferintele”, a declarat Antonio Guterres, potrivit BBC News, precizand ca discutia cu Serghei Lavrov a fost sincera si ca este evident ca exista pozitii diferite in privinta situatiei din Ucraina. Antonio Guterres a precizat ca a discutat despre constituirea unui grup…