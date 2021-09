Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a prezentat propuneri de imbunatatire a organizatiei si cooperarii internationale, informeaza sambata DPA.



"Lumea noastra se indreapta spre o noua anormalitate - mai haotica, mai nesigura, mai periculoasa pentru toti", a declarat Guterres jurnalistilor vineri seara dupa prezentarea unui nou raport-reper Adunarii Generale mai devreme in cursul zilei.



"Mergem in directia gresita si ne aflam intr-un moment crucial. Alegerile pe care le facem acum ne-ar putea pune pe o cale spre (...) o criza viitoare perpetua sau un progres catre…