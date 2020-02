Stiri pe aceeasi tema

- Tudor Pendiuc a fost condamnat la o pedeapsa de 6 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de luare de mita si la 6 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave si in forma continuata. Potrivit instantei, inculpatul urmeaza sa execute pedeapsa cea mai grea, si anume…

- Tudor Pendiuc, fost primar al Pitestiului, a fost condamnat pe fond, miercuri, la pedeapsa de 8 ani de inchisoare, inb timp ce fiica acestuia, Emanuela Pendiuc, a primit o pedeapsa de 5 ani de inchisoare.

- Vasile Balint, zis Sile Camataru, a fost condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare pentru proxenetism, anunța Realitatea Tv. Decizia a fost data de Curtea de Apel București.Instanța a revocat, joi seara, liberarea condiționata a lui Sile Camataru și a dispus ca acesta sa execute și un…

- Doru Sebastian Munteanu, cel care a decapitat un barbat cu drujba la Sanandrei, a fost condamnat la inchisoare pe viața. Este decizia Curții de Apel Timișoara și este definitiva. Curtea de Apel Timișoara a dat o sentința definitiva in cazul criminalului care a decapitat un om cu drujba la Sanandrei,…

- Medicul nigerian condamnat in 2018 dupa ce a introdus in Romania o substanta extrem de toxica, letala la atingere, ramane in inchisoare. Curtea de Apel Bucuresti i-a respins contestatia la executare declarata de dr. Oviarobo Osagie Enebulele Hope, astfel ca acesta ramane cu pedeapsa de 3 ani si 8 luni…

- Curtea de Apel Bucuresti a condamnat-o definitiv, ieri, pe controversata afacerista Viorica Zlate la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare. Ea este obligata sa plateasca despagubiri de 4,3 milioane de lei. Zlate a fost gasita vinovata pentru devalizarea fostei fabrici Terom. Procesul in care…

- Pedeapsa unui barbat din Dambovița care și-a violat fiica de 13 ani, imobilizata in scaun cu rotile și care ulterior a și nascut, a fost redusa de la 8 la 6 ani de inchisoare. Decizia definitiva a fost luata de Curtea de Apel Ploiești.Curtea de Apel Ploiești a admis apelul facut de barbat,…

- Directorul Termoficare SA, Stanel Necula, a fost condamnat definitiv in procesul intentat de Directia Nationala Anticoruptie pentru tentativa de a obtine fonduri europene in baza unor acte sau declaratii false, in numele unei firme in care acesta nu avea nicio calitate. Suma in cauza este de 368.000…