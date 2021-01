Stiri pe aceeasi tema

- Pana astazi, 17.035 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat, anunta Grupul de Comunicare Strategica. In intervalul 13.01.2021 (10:00) – 14.01.2021 (10:00) au fost raportate 66 de decese (44 barbați și 22 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…

- Mai multe județe din țara au probleme in alimentarea cu energie electrica, au confirmat pentru MEDIAFAX surse oficiale din Transelectrica. Afectate sunt județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița Nasaud, Cluj,...

- Monica Cristina Anisie, Ministrul Educației Naționale, anunța ca s-a incheiat acțiunea de distribuire a tabletelor pentru elevi in județul Argeș și nu numai. ”Astazi s-a incheiat procesul de livrare a tabletelor in județele Argeș, Mureș, Ilfov, Brașov, Prahova, Harghita, Sibiu, Teleorman, Dambovița,…

- „Vorbim la zece luni de aproape 36 de miliarde de lei investiti din fonduri publice. Este o cifra istorica, cea mai mare suma investita in investitii publice din ultimii zece ani. In ceea ce priveste constructiile ingineresti reprezinta jumatate din tot ce inseamna piata constructiilor din Romania,…

- Mai multe avertizari nowcasting cod galben de ceata au fost emise astazi de Administratia Nationala de Meteorologie. Acestea vizeaza 35 de judete, potrivit Agerpres. Ceata va persista pana la ora 10.00, potrivit meteorologilor, in judetele: Olt, Dolj; Mehedinti; Braila; Ialomita; Arges; Prahova; Buzau;…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri si, izolat, sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Maramures, Salaj, Cluj, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Alba, Brasov, Mures, Harghita si Sibiu. Conducatorii…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marti dimineata mai multe avertizari Cod galben de ceata si vizibilitate redusa, valabile in urmatoarele ore in 13 judete din regiunea Transilvaniei. Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in zona joasa a judetelor Alba, Brasov, Mures, Sibiu…

- Maine, 22 octombrie, Delgaz Grid sisteaza alimentarea cu gaze naturale la consumatori de pe trei strazi din municipiul Iasi Pentru efectuarea unor lucrari specifice la reteaua de distributie din municipiul Iasi, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale maine,…