Stiri pe aceeasi tema

- Povestea lui Gustav Adolf Schoppelt, un fiu uitat al Sebeșului. Marea sa calatorie in emisfera sudica Gustav Adolf Schoppelt s-a nascut la Sebes in data de 9.02.1867, fiind fiul meșterului cizmar Josef Schoppelt si al soției sale Ludovika, nascuta Nosner, originara din Sibiu. Familia Schoppelt a fost,…

- Ce este solstițiul de vara. Evenimentul astronomic are loc pe 20 iunie, in fiecare an, și marcheaza inceputul verii astronomice. Tot aceasta este și cea mai lunga zi din an. Ce este insa solstițiul de vara? Solstițiul are loc atunci cand unul dintre polii Pamantului este inclinat catre soare la un unghi…

- Biserica Neagra organizeaza un concert pentru cor și orga in data de 21 iunie, de la ora 19.00. Corul Bach al Bisericii Negre, impreuna cu soprana Cristina Radu, vor fi acompaniați de Ursula Philippi la orga și dirijați de catre Steffen Schlandt in cadrul acestui concert de vara. Publicul are ocazia…

- Una dintre cele mai frumoase biserici gotice tarzii din Transilvania, biserica fortificata din Moșna, județul Sibiu, va fi consolidata și restaurata pentru a fi pusa in valoaree, anunța ministrul Culturii, Raluca Turcan, informeaza Mediafax.

- Satul Biertan din Sibiu se numara printre finaliștii faimoasei competiții Destinația Anului, la categoria „Sat de poveste”. A devenit sit UNESCO grație unei biserici fortificate unice in Transilvania.

- Sportivii sectiei de judo a CSM-CFR-CSS Ploiesti au participat, in weekend, la doua competitii, de unde s-au intors cu 12 medalii: 2 locuri I, 4 locuri II si 6 locuri III! Cei mai mici au luat startul la Turneul International „Alina Dumitru”, rezervat Juniorilor u16 si Copiilor U14 si U12 si gazduit…

- Biertanul, unul dintre cele mai frumoase sate din Transilvania, va fi transformat radical cu ajutorul fondurilor europene. Impunatorul ansamblu al Bisericii Evanghelice Fortificate, edificiu medieval inclus in patrimoniul UNESCO, va deveni și mai atractiv pentru zecile de mii de turiști care viziteaza…

- FOTO: Ciclista Miruna Mada, originara din Alba, desemnata cel mai bun sportiv al județului Sibiu in 2023, la secțiunea sporturi olimpice! Ciclista Miruna Mada, originara din Alba, desemnata cel mai bun sportiv al județului Sibiu in 2023, la secțiunea sporturi olimpice, in cadrul Galei Sportului, eveniment…