Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a autorizat, joi, promovarea greierelui de casa (Acheta domesticus) ca aliment nou in Uniunea Europeana. Greierele de casa este a treia insecta care a fost probata cu succes pentru consum, dupa aprobarile emise in luna iulie a anului trecut pentru viermele galben uscat si in luna noiembrie…

- Daca folosiți șampon, gel de duș, crema pentru fața, vopsea de par, rimel, blush, fond de ten, loțiune tonica, demachiant, fard, ruj, deodorant, lapte de corp și așa mai departe – ar trebui sa citiți bine eticheta inainte de a achiziționa aceste produse. Pielea este cel mai mare organ, iar prin aceasta…

- Vanatoarea reprezinta sportul care impune o serie de conditii pentru ca, atat practicantul, cat si ceilalti participanti sa fie in siguranta. In primul rand, trebuie sa existe pasiune pentru aceasta practica, dar sa se si inteleaga rolul vanatorii in ceea ce priveste conservarea speciilor faunei salbatice.…

- Aronia, un fruct foarte bogat in nutrienti, antioxidanti si vitamine, este valorificata integral si transformata in batoane energizante si suc natural. Dupa stoarcere, sucul este pompat in tancurile de pasteurizare, iar coaja si pulpa ajung intr-un uscator, apoi intr-o presa. Produsele pastreaza calitatile…

- ADVERTORIAL. Acoperirea spațiilor goale de pe perete nu este pe placul tuturor. Nu este doar costisitor, ci și consumator de timp. O rola de tapet costa destul de mult, și asta inainte de a cumpara materialele necesare pentru a o aplica. Avand in vedere toate acestea, este deosebit de ușor sa va intrebați…

- Ce sa mancam și ce suplimente sa luam ca sa ramanem tineri cat mai multa vreme. Recomandarile nutriționistului Gianluca Mech „Organismul nostru are nevoie de anumiți nutrienți pentru a susține procesul natural de imbatranire. Unii nutrienți pot chiar ajuta la incetinirea apariției semnelor de imbatranire.…

- Scopul principal al postului religios este, fara îndoiala, unul spiritual, dar aceasta perioada cu importante modificari alimentare poate aduce si beneficii semnificative sanatatii umane. Studiile arata ca în perioadele de post religios scade consumul de grasimi saturate si de grasimi…

- Maioneza de casa, simpla și delicioasa : Nu vei mai cumpara niciodata din comerț Ingrediente: 1 ou 1 lingurița zahar 1/2 lingurița muștar 1-2 linguri suc de lamaie 300 ml ulei 1/2 lingurița sare 1/2 lingurița piper alb boabe Mod de preparare: Intr-un bol, adaugam 1 ou, sare, zahar, piper alb boabe,…