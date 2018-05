Stiri pe aceeasi tema

- Sarace in grasimi și calorii, coacazele și fructele de padure, in general, te susțin in efortul de a slabi, intarzie efectele imbatranirii și ajuta la vindecarea arsurilor sau a ranilor superficiale, scrie realitatea.net.

- La ora actuala, unul dintre cele mai eficiente exercitii, practicate in special in clasele de yoga, este plank-ul, care are extraordinara proprietate de a ne lucra toate grupele de muschi din regiunea mediana a corpului (compusa din abdomen si zona lombara), precum si anumite grupe de muschi ale bratelor…

- Vrei sa știi cum poți sa slabești intr-un mod cat mai natural și care sa iți ofere cat mai multa relaxare? Ceaiurile sunt o soluție ideala, fiind ușor de preparat și complet sanatoase.

- Ianis Zicu a fost, cu siguranta, unul dintre cei mai talentati jucatori romani, iar faptul ca a fost legitimat la Internazionale Milano dovedeste acest lucru cu varf si cu indesat. Totusi, machedonul a dat cu bata-n balta, cum se spune in popor, chiar pe finalul carierei. Acesta s-a ingrasat si a devenit…

- O bucatarie curata nu este mereu o misiune simpla. Și asta mai ales atunci cand ești obișnuita sa gatești in fiecare zi. Fie ca incerci sa prepari un fel de mancare in viteza, ca iți pregatești mancarea pentru urmatoarea saptamana sau ca pui la cale o simpla gustare, efortul tau va fi mereu dublat de…

- Cura de slabire cu iaurt este una dintre cele mai eficiente. Iaurtul degresat curata intestinele de reziduuri alimentare și toxine și accelereaza arderea grasimilor. Micul dejun este cea mai importanta masa a zilei. Cu mincarea de la prima ora a dimineții ne incepem, de fapt, ziua. E recomandat ca la…

- Tendinta actuala in estetica este efectuarea tratamentelor de lifting facial cat mai putin invaziv, fara a utiliza anestezie generala si bisturiu! O alternativa la chirurgie, mai sigura pentru pacient, este liftingul cu fire bioresorbabile. Tratamentul presupune introducerea la nivelul pielii…