Gusta (Certinvest): În aceste perioade tulburi sunt foarte mulţi investitori care văd multe oportunităţi Multi investitori vad in aceste perioade tulburi multe oportunitati, a declarat, joi, Horia Gusta, CEO, SAI Certinvest, mentionand ca unii au realizat investitii in perioada de la inceputul pandemiei de coronavirus. "A fost un an foarte complicat, dar eu observ de mai multa vreme un comportament in zona investitorilor in fondurile de actiuni, un comportament care imi atrage atentia intr-un mod foarte placut. Cand apar situatii din acestea complicate trag linie la final si constat ca cel putin noi, in zona fondurilor de actiuni constatam ca avem mai multi investitori la final pentru ca in aceste… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

