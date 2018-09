Stiri pe aceeasi tema

- Un protest inedit este programat pentru sambata seara, incepand cu ora 18.00, in Piata Victoriei. Potrivit unui anunt al comunitatilor Coruptia Ucide si Rezistenta, la protest va participa si celebrul pianist Davide Martello, cunoscut pentru faptul ca a cantat in multe zone de conflict din lume (in…

- Un barbat imbracat in costum popular a fost ridicat luni seara din Piata Victoriei din Capitala, unde peste doua mii de oameni au protestat pentru a patra zi la rand. Asupra barbatului au fost gasite mai multe obiecte periculoase, iar Jandarmeria Bucuresti spune si ca el este suspectat si ca ar fi participat…

- "Vom depune o seiszare la PICCJ, o sesizare penala, care ii vizeaza, in principal, pe Carmen Dan, prefectul Capitalei si pe alti actori politici sau guvernamentali despre care vom avea informatii pana la momentul depunerii sesizarii ca au fost implicati in lantul decizional care a dus la reprimarea…

- Un nou protest anti guvernamental este anuntat sa aiba loc duminica seara, in Piata Victoriei din Capitala, pentru a treia zi consecutiv. Manifestatia a fost anuntata pe Facebook, iar participantii la protest spun ca nu vor pleca din fata Guvernului pana cand actualul Executiv nu isi da demisia.Nu putem…

- Dupa violențele din Piața Victoriei, peste 400 de oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale și cateva zeci au ajuns la spitale. La Spitalul Universitar a fost activat planul alb de intervenție. Au fost chemați mai mulți medici de acasa pentru a face fața numarului mare de pacienți.

- Incidentele violente escaladeaza la mitingul din Piata Victoriei. In jur de 10.000 de persoane forteaza gardul instalat de jandarmi in doua locuri, pentru a se apropia de gardul guvernului.Mai multi protestatari au adus torte la miting, in vreme ce jandarmeria a pregatit tunurile de apa.…

- Premierul Dancila si alti cativa ministri sunt in concediu, la Palatul Victoria ramanand inlocuitorii lor. Sedinta saptamanala de guvern a fost anulata. In avanpremiera mitingului de azi, caravanele cu romanii veniti din diaspora au traversat joi tara in drumul lor spre Capitala, fiind intampinate cu…

- Cateva sute de persoane manifesteaza in Piata Victoriei din Capitala fata de adoptarea de catre Camera Deputatilor a modificarilor la Codul Penal. Protestul a fost anuntat pe Facebook de mai multe comunitati, printre care Coruptia Ucide. Oamenii sunt indemnati la insubordonare civica si la blocarea…