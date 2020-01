Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii iși va desemna, la plenul de marți, 10 decembrie, noua conducere pentru anul 2020, ședința fiind programata pentru ora 11:00. Tot pe 10 decembrie va fi dezbatut și raportul de activitate al Consiliului pentru 2019.Potrivit ordinii de zi publicate pe site-ul…

- Cozmin Gușa a comentat, intr-o intervenție telefonica la Realitatea PLUS, situația actuala din PSD și a explicat de ce Niculae Badalau nu trebuie exclus. Consultantul politic a aratat din nou ca este necesara reformarea PSD-ului. Mai jos principalele declarații facute de Gușa:Dupa un periplu…

- Consultantul politic Cozmin Gușa este de parere ca actualmente in PSD sunt probleme mult mai grave decat excluderea lui Badalau pentru noul derapaj, de zilele trecute, referitor la diaspora. El susține ca o prioritate este reformarea partidului. Intr-o intervenție telefonica la Realitatea Plus, Gușa…

- In urma articolului aparut in ziarul nostru, in cadrul caruia familia adolescentului de 14 ani din Campulung Moldovenesc lovit in urma cu o saptamana de un tren solicita sprijin financiar pentru cele sapte intervenții chirurgicale de care are nevoie tanarul pentru vindecare, conducerea spitalului ...

- Consultantul politic Cozmin Gușa a explicat marți de ce a revenit în PSD tocmai în acest moment. Gușa spera ca va aduce câteva procente în scorul lui Dancila la primul tur de alegeri pentru Cotroceni.

- Consultantul politic Cozmin Gușa a declarat ca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, ar trebui sa nu se mai delcare un om al principiilor, care nu lucreaza cu turnatori sau colaboratori ai Securitații, atâta timp cât tatal sau a fost colaborator, iar el

- Consultantul politic Cozmin Gușa a afirmat, la Realitatea TV, ca în condițiile în care se prezinta macroeconomia României, adica foarte prost, Klaus Iohannis nu are decât o soluție: un guvern politic pe are sa și-l asume printr-un

- Consultantul politic Cozmin Gușa a afirmat, la Realitatea TV, ca Viorica Dancila a cazut victima a propriei sale echipe de consultanți pe care și-a ales-o din afara partidului și pe care a introdus-o în partid pe ușa din dos.