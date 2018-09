Stiri pe aceeasi tema

- Victor Ponta a prezentat o noua fotografie in care Liviu Dragnea apare alaturi de Vasile Dancu și Gabriel Oprea. Fostul premier susține, referitor la fotografiile prezentate pana acum, in care Dragnea apare la un eveniment alaturi de George Maior, Codruța Kovesi sau Florian Coldea, ca sunt facute…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni seara, la Antena 3, ca nu stie daca fotografia in care el apare alaturi de George Maior si care a fost prezentata de fostul premier Victor Ponta este reala sau nu, afirmand ca "securistii sunt in stare de orice".

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca "habar" nu are daca fotografia in care este alaturi de George Maior si in care apare si Laura Codruta Kovesi, pe care Victor Ponta a facut-o publica, este reala sau nu. "Habar n-am daca fotografia de aseara este reala sau nu, securistii sunt in stare…

- Fotografia publicata duminica noaptea (ca copiloții) de fostul premier Victor Ponta pe contul lui de Facebook il cam lasa pe Liviu Dragnea in popoul gol. Cum sa explice el trepanaților care inca l-ar mai vota ca statea la șuete cu statul paralel, reprezentat in imagine de doi dintre cei mai mari inamici…

- Eugen Tomac, liderul PMP, a comentat pe Facebook poza distribuita de Victor Ponta in care apar umar la umar George Maior și Liviu Dragnea. Tomac spune ca din poza reiese foarte clar cine este, de fapt, șeful statului paralel. Eugen Tomac a comentat pe Facebook poza postata de Victor Ponta in care Liviu…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, nu mai poate pacali pe nimeni dupa ce fostul premier Victor Ponta a publicat o fotografie in care apare alaturi de fostul director al SRI, George Maior, si considera ca "am aflat si noi cine

- Liderul PMP, Eugen Tomac, il acuza pe Liviu Dragnea ca ar fi "seful statului paralel" si ii cere acestuia sa demisioneze din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Cererea vine in contextul unei fotografii postate pe Facebook de Victor Ponta in care Dragnea apare alaturi de George Maior.

- Analistul politic Cozmin Gusa sterge pe jos cu Liviu Dragnea! Acesta dezvaluie o conversatie pe care a purtat-o cu un membru important al fostului stat-paralel, discutie care il avea in centru pe liderul PSD.''Dragnea vrea sa fie șeful statului-paralel dupa ce a fost membru al statului-paralel.…