- "Toata tara sta cu sufletul la gura de câteva saptamâni sa vada ce se întâmpla cu aceasta amnistie si gratiere si presedintele nu catadicseste sa ne spuna absolut nimic, nici macar prin purtatorul de

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, referitor la intalnirea in sediul partidului a fostilor lideri ai PDL, ca a fost informat si ca a fost de acord, fiind ”binevenita”. Orban a spus ca a trecut chiar si i-a salutat pe toti colegii sai, dar nu a insistat sa participe. ”Nu arata in…

- Fostul co-presedinte PNL Vasile Blaga a declarat miercuri, la finalul unei sedinte care a avut loc la sediul central al PNL cu fostii membri PDL, printre care primarul Clujului, Emil Boc, si presedintele Consiliului Judetean Suceva, Gheorghe Flutur, ca intalnirea a avut loc pentru ca ii pasa de ce se…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca nu a participat la intalnirea convocata de Vasile Blaga in Modrogran cu greii vechiului PDL, dar, in schimb, arata ca a discutat cu fiecare coleg in parte.”I-am salutat pe toți colegii mei de partid, am discutat cu toți colegii mei, dar diind vorba…

- Fostul lider al PNL, Crin Antonescu, a declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca s-a intalnit cu Ludovic Orban și Vasile Blaga la sediul PNL, dar arata ca nu au discutat despre alegerile europarlamentare și nu are de gand sa revina in politica.Citește și: Mircea Geoana lanseaza o informație EXPLOZIVA:…

- Presedintele PNL Ludovic Orban s-a intalnit, saptamana trecuta, cu fostii lideri liberali Vasile Blaga si Crin Antonescu, intrevederea fiind confirmata, pentru MEDIAFAX, de toate partile implicate. Discutiile ar fi vizat si posibilitatea ca cei trei sa candideze pentru alegerile europarlamentare.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, referitor la intalnirea de miercuri din Modrogan a lui Vasile Blaga cu fostii pedelisti, ca sediul partidului este deschis pentru intrunirea tuturor liberalilor, catalogand posibila lipsa de sustinere a sa la sefia PNL drept "simple speculatii

