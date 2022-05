Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au facut, marti, sapte perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Ialomita, intr-un dosar in care este vizata Primaria Sectorului 5, mai precis fostul primar al Sectorului 5, Daniel Florea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Politistii au inceput o ancheta dupa ce proprietarul unui taur a reclamat faptul ca animalul sau ar fi fost impuscat de persoane necunoscute intr-o zona greu accesibila a satului Cazanesti, din comuna Vata de Jos, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, informeaza Agerpres.…

- Un barbat in varsta de 43 de ani a fost arestat preventiv pentru trafic de migranti, el fiind prins cand transporta 12 barbati din Egipt si Siria, care intrasera ilegal in tara din Bulgaria si care doreau sa ajunga in acelasi mod in vestul Europei, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Un barbat in varsta de 36 ani, din judetul Prahova, a fost arestat preventiv pentru 30 zile pentru comiterea infractiunilor de furt si tentativa la furt calificat, potrivit Agerpres.Acesta este acuzat ca ar fi furat catalizatorul unei masini parcate in municipiul Piatra-Neamt si ar fi incercat sa fure…

- Un barbat din municipiul Hunedoara a fost retinut duminica de politistii timiseni pentru 24 de ore, dupa ce a accidentat o minora de 12 ani care traversa o strada din Lugoj pe trecerea de pietoni si a parasit locul faptei, ulterior stabilindu-se ca nu detinea permis de conducere. Fii la curent…

- O femeie refugiata din Ucraina, insotit de doi copii cu varstele de 5 si 7 ani, a fost ajutata de politistii din Deva sa-si continue drumul spre granita de vest, dupa ce bateriile masinii sale s-au descarcat complet, iar autoturismul a ramas blocat pe soseaua de centura a municipiului, a informat…

- Un barbat din judetul Dolj, prins in flagrant dupa ce ar fi vandut un kilogram de canabis, a fost retinut si apoi arestat preventiv pentru trafic de droguri de risc, au informat luni reprezentatii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…