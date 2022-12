Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul care starnește discuții peste tot in lume la momentul actual i-a trezit interesul și Simonei Gherghe, dar parerea ei dupa vizionare nu o pune deloc intr-o lumina buna pe Meghan Markle. Prezentatoarea TV a criticat dur ce s-a aratat in cadrul documentarului Prințului Harry și al soției lui.

- Francisca și-a spus parerea despre filtrele pe care din ce in ce mai multe persoane le utilizeaza in cadrul postarilor lor din mediul online. Cantareața a declarat ca nu mai folosește astfel de instrumente și nici nu iși mai editeaza pozele de cand a realizat ca i-au provocat nesiguranțe grave.

- Francisca este o artista privilegiata și nu se sfiește sa recunoasca acest lucru. Cantareața a ținut-o dintr-o vacanța in alta in 2022 și a vorbit despre experinețele e din locații exotice la Antena Stars. Mexicul este de departe pe primul loc in topul ei.

- Cantareața a fost diagnosticata cu tulburare bipolara, iar medicamenele pe care le-a luat au facut-o sa creada ca niciodata nu va putea avea copii sau, daca da, extrem de greu. Iata dezvaluirile facute de Selena Gomez!

- Ce au mancat celebritațile de la Hollywood și magnații lumii in Romania? Care au fost preparatele lor preferate și ce feluri de mancare sofisticate le-au fost puse la dispoziție astazi, pentru masa de pranz. Dezvaluirile facute de reprezentantul restaurantului unde bogații lumii au mancat astazi.

- O intalnire de lucru intre președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție și vicepreședinții instanței supreme și conducerile curților de apel a avut loc astazi la sediul ICCJ. Scopul acesteia a fost adoptarea unei rezoluții referitoare la stabilitatea statului magistraților.

- Anuntul momentului despre varsta de pensionare. Cat vor trebui sa munceasca romanii Daniel Baciu, presedintele Casei Nationale de Pensii, a explicat cat vor trebui sa munceasca romanii pentru a se incadra in varsta de pensionare. Intrebat daca cei care aleg pensionarea opționala la 70 de ani vor beneficia…