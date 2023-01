Gură de oxigen pentru turismul mureșean Structurile de cazare existente in judetul Mures au fost, in perioada 1 ianuarie – 31 octombrie 2022, gazda unui numar de 363.415 de turisti, cu 51.691 mai mulți fata de perioada corespunzatoare din 2021, respectiv o creștere de 16,6%, care au efectuat un numar de 731.560 de innoptari, cu 92.993 mai multe fata de perioada corespunzatoare din 2021, … Post-ul Gura de oxigen pentru turismul mureșean... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

