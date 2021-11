Gură de oxigen pentru SRI! Debila clasa politica romaneasca sarise din lac in puț! Astfel ca, dupa ce nu mișcasera in front ani de zile, permițand abuzivele protocoale secrete intre serviciile secrete și Justiție – cele care de altfel au și dus la traumatizantele ”campuri tactice”! – politicienii se dovedisera apoi mai catolici decat Papa! Și uite cum, cel puțin […] The post Gura de oxigen pentru SRI! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

