Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu este, in prezent, in pericol sa piarda fonduri in viitorul exercitiu financiar al Uniunii Europene din cauza nerespectarii statului de drept, progrese semnificative fiind facute, in ultimii ani, in aceasta directie, a declarat marti, pentru Agerpres, deputatul german Gunther Krichbaum (CDU),…

- Romania nu este, in prezent, in pericol sa piarda fonduri in viitorul exercitiu financiar al Uniunii Europene din cauza nerespectarii statului de drept, progrese semnificative fiind facute, in ultimii ani, in aceasta directie, a declarat marti, pentru Agerpres, deputatul german Gunther Krichbaum (CDU),…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatia Initiativa pentru Justitie il critica pe presedintele Klaus Iohannis pentru declaratia facuta la Bruxelles referitoare la statul de drept, despre care spune ca in Romania e respectat si intreaga problematica a fost rezolvata prin referendumul…

- Liderii europeni aduc din nou in discuție subiectul statului de drept. Uniunea Europeana ar trebui sa conditioneze alocarea fondurilor europene, inclusiv a celor alocate pentru lupta impotriva COVID-19, de situatia statului de drept si de combaterea coruptiei din statele membre.

- La mijloc de iunie, a plouat cat in toate lunile de primavara. De 24 de ore, Romania este maturata de furtuni extrem de puternice care lasa prapad in urma. In mai multe localitați, dupa viituri peisajul este apocaliptic.

- "Crearea Biroului Procurorului Public European, care speram sa devina operational la sfarsitul lui 2020, este un pas important in aceasta directie, avand potentialul de a schimba complet paradigma in domeniul justitiei penale", scrie Kovesi. Aceasta si-a exprimat dorinta ca EPPO sa fie o institutie…

- Seceta care parjoleste statele din estul Uniunii Europene devasteaza recoltele si agraveaza ceea ce se asteapta a fi cea mai grava recesiune economica pe care o va traversa regiunea de la caderea comunismului, transmite Bloomberg. In unele parti din Romania si Polonia aceasta este cea mai grava seceta…

- Statele din estul Uniunii Europene, printre care Romania, Polonia și Cehia, se confrunta cu cea mai grava seceta din ultimul secol, care devasteaza recoltele si agraveaza ceea ce se asteapta a fi cea mai grava recesiune economica pe care o va traversa regiunea de la caderea...