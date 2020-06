Locatarii dintr-un bloc din Craiova stau pe o bomba cu ceas. Mizeria din apartamentul unei vecine gasita moarta in locuinta, dupa zece zile, este motiv de scandal. Mare scandal in blocul 175 P din cartierul Craiovita Noua. Locatarii sunt revoltati din cauza unei foste vecine, despre care spun ca avea grave probleme de sanatate mintala. Aceasta aduna gunoi din tomberoane si il aducea in apartamentul de la etajul al III-lea. In plus, crestea pisici in locuinta, din care motiv mirosul era greu de suportat pe scara blocului. Discuții pe casa scarii Ani in sir au incercat proprietarii din bloc sa rezolve…