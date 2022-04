Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Serviciului de Securitate al Ucrainei din regiunea Volyn a postat pe Facebook un apel disperat al unei mame din Ucraina al carei fiu lupta acum in armata rusa. Tanarul a fost la studii la Omsk, in Rusia, unde a absolvit școala militara și a ramas acolo, in armata rusa, nu s-a mai intors acasa,…

- Azi dimineața, dupa cum transmite Corriere della Sera, in jurul orei 6:30, un barbat in varsta de 43 de ani, originar din Ucraina, dar care locuiește in Italia, a aruncat o galeata cu vopsea roșie pe poarta Ambasadei Federației Ruse in Italia, care se afla pe via Gaeta. Gestul barbatului este unul de…

- Kremlinul a estimat joi ca responsabilii occidentali nu inteleg nimic din modul in care functioneaza puterea in Rusia, raspunzand astfel unor declaratii venite din partea serviciilor de informatii americane si britanice, conform carora presedintele rus Vladimir Putin este informat incorect despre…

- „Forțele ruse se regrupeaza dupa ce au incercat sa ocupe Kievul”, titreaza New York Times, notand totodata ca Rusia ar intenționa sa imparta Ucraina in doua, consolidandu-și dominația in estul și sudul țarii. Ar fi vorba despre un „scenariu de tip Coreea”, avertizeaza șeful principalului Serviciu de…

- Fostul primar al Chișinaului, Dorin Chirtoaca, s-ar fi inscris voluntar in razboiul din Ucraina. El a declarat ca vrea sa ajunga repede pe front, ca sa se implice cat poate in lupta ucrainenilor impotriva cotropitorilor ruși. Dar, pentru ca așa e procedura, deocamdata e pus pe o lista de așteptare.…

- Discutiile dintre ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, si omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba au inceput joi in sudul Turciei, in prezenta sefului diplomatiei tarii gazda, Mevlut Cavusoglu, pentru a incerca sa se ajunga la o incetare a focului, a confirmat un diplomat turc pentru France…

- Comunitatea de români din Ucraina este direct expusa, în cazul unei invazii rusesti, declara la RFI eurodeputatul PMP Eugen Tomac. El precizeaza ca s-a întâlnit în weekend cu românii din tara vecina, care s-au aratat îngrijorati de situatia de la granita.…

- Ambasada Ucrainei in Marea Britanie a negat informația aparuta in presa britanica, potrivit careia țara e dispusa sa renunțe la obiectivul sau de a intra in NATO, daca astfel va fi evitat razboiul cu Rusia. „Planurile de a adera la NATO raman neschimbate. Acest lucru e stipulat clar in Constituția noastra.…