Gunoiul și pericolele din București și împrejurimi. O problemă fără soluție Modul in care se gestioneaza depozitarea deșeurilor care provin din București ramane o problema fara soluție. Gunoaiele merg in gropi din Ilfov, dar și din alte județe. Despre cele din Ilfov a vorbit recent presedintele Consiliului Judetean, Hubert Thuma. Insa dupa ce a primit sute de sesizari referitoare la mirosul de gunoi din Popești Leordeni. „Groapa de gunoi de la Vidra are autorizație de mediu. CJ Ilfov nu poate sa o inchida. Groapa de gunoi din Popești este inchisa. Ea nu mai are autorizație de funcționare. Insa, nu este inchisa așa cum ar trebui. Cum se inchide o groapa de gunoi conform?… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

