„Muntele" de deseuri medicale asociate Covid-19 prezinta riscuri pentru sanatate si pentru mediu, a avertizat Organizatia Mondiala a Sanatatii, solicitand masuri pentru a reduce in special utilizarea manusilor. OMS a analizat intr-un nou raport cele aproximativ 87.000 de tone de echipamente de protecție individuala care au fost expediate intre martie 2020 și noiembrie 2021 in […]