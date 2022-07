Stiri pe aceeasi tema

- Cantitatea de deseuri generate in Romania este de 22 de milioane de tone pe an, mai mare decat productia de grau a tarii, a afirmat, miercuri, Constantin Damov, presedintele Coalitiei pentru Economia Circulara. Potrivit specialistilor, implementarea corecta a unui sistem de tip "plateste pentru cat…

- PSD a anunțat ca saluta decizia Coaliției de guvernare de a accepta propunerea social-democrata privind aplicarea unui sistem progresiv de deduceri pentru salariile sub 4.500 de lei astfel incat la nivelul salariului minim sa se ajunga la un impozit de 0%. Totodata, PSD iși manifesta increderea ca partenerii…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat luni seara masuri decise in cadrul Coaliției de guvernare care se vor aplica de la 1 iulie. Este vorba despre lansarea unui nou pachet de masuri sociale și economice Sprijin pentru Romania, in valoare de 1,1 miliarde euro. Printre aceste masuri se numara si amanarea…

- Cantitatea de peste 14 tone de deseuri metalice transportata ilegal din Bulgaria catre o societate comerciala din Romania a fost oprita la PTF Giurgiu, potrivit Agerpres."Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au efectuat pe sensul de intrare in tara controlul…

- Programul de fertilizare in vitro (FIV) destinat cuplurilor infertile va intra „foarte curand” in ședința de Guvern și va deveni funcțional dupa rectificarea bugetara din aceasta vara, a anunțat Gabriela Firea , ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Sanse, in cadrul dezbaterii „15 milioane…

- Zeci de elevi, tineri, localnici,dar și profesori ai școlilor din Mirșid și Popeni s-au mobilizat in ultimele zile pentru a strange deșeuri din mai multe zone ale comunei, mai ales de pe marginea unor drumuri. Participanții la acțiune, toți voluntari, inclusiv bibliotecari, au umplut zeci de saci cu…