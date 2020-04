Stiri pe aceeasi tema

- Deseurile care provin de la centrele de carantina sunt considerate deseuri periculoase, sunt duse direct la groapa si incinerate, a declarat, vineri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe.

- Grupul de Comunicare Strategica anunța al 26-lea deces din cauza infectarii cu virusul COVID-19 (coronavirus), in Romania. Este vorba despre un barbat in varsta de 65 ani, din județul Timiș, cunoscut cu afecțiuni cardiovasculare. In data de 10.03.2020 s-a internat la Institutul de Boli Cardiovasculare…

- Nivelul transmiterii noului coronavirus in Olanda a incetinit in mod semnificativ, unde o persoana infectata contamineaza in prezent doar o singura alta persoana, fata de doua persoane anterior, potrivit unor estimari, a anuntat miercuri Institutul National olandez de Sanatate Publica, relateaza Reuters,…

- Mai multe tari au fost adaugate pe lista cu statele care au peste 500 de cazuri confirmate de infectie cu noul coronavirus, in cazul carora se impune izolarea la domiciliu a cetatenilor romani care vin din acestea. Pe lista actualizata, publicata de Institutul Național de Sanatate Publica, au fost adaugate…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Iasi sustine ca medicul oncolog Lucian Miron, recent diagnosticat cu Covid-19, a mers la spital, inainte de a afla ca este infectat, deși ar fi trebuit sa stea in carantina, așa cum prevad toate regulile de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV-2. Medicul Lucian…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat, luni, ca va solicita Institutului de Sanatate Publica un raport pentru a vedea in ce masura calitatea aerului din Bucuresti afecteaza starea de sanatate a populatiei. Rapoarte asemanatoare vor fi cerute și primariilor din Iași și Brașov.…