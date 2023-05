Gunoi și diplome Oamenii batrani sunt mai deștepți. Indiferent de ce-au citit sau ce-au absolvit. In general, cand cineva mai batran se contrazice cu tine, e bine sa taci. Nu-i musai sa aiba dreptate, dar e de bun-simț sa cedezi. Și nu ma refer la bun-simț ca la o re... Citeste articolul mai departe pe pandurul.ro…

Sursa articol: pandurul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Popescu este mama a trei copii, are o viața de familie așa cum și-a dorit și o cariera ce ii ocupa aproape tot timpul. Bruneta a devenit cunoscuta ca dansatoarea Deliei și deși a plecat din trupa, cele doua au ramas in relații bune. Andreea scoate la iveala amanunte mai puțin știute din viața…

- Marea insula de gunoaie din Pacific este atat de mare incat un ecosistem de coasta prospera pe ea, au anunțat oamenii de știința, potrivit Mediafax.Oamenii de știința au descoperit comunitați infloritoare de viețuitoare, inclusiv crabi și anemone minuscule, care traiesc la mii de kilometri distanța…

- Un ecosistem prosper din care fac parte creaturi de coasta, inclusiv crabi, a aparut pe Marea insula de gunoi a Pacificului, o zona de 620.000 de mile patrate (peste 1,6 milioane de kilometri patrați) aflata intre California și Hawaii, relateaza CNN . Cei care au atras atenția asupra fenomenului sunt…

- Lumea antreprenoriatului este, pe cat de dura, pe atat de frumoasa. Daca simti ca acesta este urmatorul pas pentru tine, trebuie sa iti asculti instinctul. Daca inca nu ai decis ce domeniu ti se potriveste, iata cateva idei ce iti vor fi de ajutor. Debutul primului business este una din cele mai palpitante…

- In Ardeal exista stațiuni care atrag turiștii indiferent de anotimp. Sovata este doar una dintre ele. Oamenii vin aici pentru peisajele de vis, dar si pentru serviciile pe care le ofera hotelierii. Iar pentru perioada sarbatorilor Pascale ofertele sunt variate.Pentru ca au ramas mai putin de doua saptamani…

- Șefa statului Maia Sandu i-a criticat dur pe politicienii din opoziție, care promoveaza cu inverșunare interesele Kremlinului, dar in același timp prefera sa-și trimita copiii la invațatura in Occident, dețin pașapoarte ale statelor europene, au afaceri in UE și chiar beneficiaza de plați sociale din…

- Romanii adora in special painea, iar cei mai mulți o consuma și prajita. Gospodinele o pun la aparatul special pentru prajit pentru micul dejun, pe grill la gratarul din weekend sau in baie de ulei daca este facuta in ou și cu zahar ca in copilarie. Indiferent de cum alegi sa o servești, specialiștii…

- Potrivit informațiilor www.proalba.ro , sticlele, pline cu lichid și care au legate, in partea superioara, bucați de panza, era puse intr-o punga care a fost gasita, miercuri dimineața, intr-un coș de gunoi de langa Catedrala Incoronarii. Descoperirea ar fi fost facuta de un angajat al Polaris, care…