- O familie din Virginia a gasit pe sosea doi saci care contineau aproape 1 milion de dolari, in bancnote. Membrii familiei hotarasera sa faca o plimbare mai lunga cu masina ca sa se relaxeze. Politia inca incearca sa identifice sursa banilor.

- Camera Reprezentantilor a Statelor Unite a adoptat, vineri, o propunere democrata pentru un nou plan de asistenta, in valoare de 3.000 de miliarde de dolari, pentru a lupta impotriva efectelor pandemiei de...

- Fundatia celebrului tenisman elvetian Roger Federer pune 1 milion de dolari la dispozitia familiilor din Africa, afectate de pandemia de coronavirus, a anuntat presa internationala. "64.000 de copii vulnerabili si familiile lor" vor primi alimente, "prin intermediul partenerilor nostri din Africa in…

- Madonna a anuntat ca a donat un milion de dolari fundatiei conduse de Bill si Melinda Gates pentru a lupta impotriva COVID-19, mai exact pentru dezvoltarea unui vaccin, informeaza contactmusic.com. Celebra cantareața a scris pe pagina sa oficiala: „Ma alatur fundației Bill & Melinda Gates, care lupta…

- Statul care va da bani cadou fiecarui cetațean peste 18 ani. De ce a luat aceasta decizie Autoritatile din Hong Kong vor oferi cadouri in bani rezidentilor adulti, pentru a stimula cheltuielile si a reduce sarcina financiara, scrie BBC. Ca parte a bugetului anual, a fost anunţat că 1.280 de…