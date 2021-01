Gunoaiele mănâncă Reşiţei banii de drumuri şi parcări RESITA – Pentru ca nu reciclam cat trebuie, municipalitatea a pierdut, intr-un an, banii cu care ar fi putut moderniza o parcare de 50 de locuri sau ar fi putut asfalta un kilometru de drum public… Seful administrativului resitean a reactionat la faptul ca municipiul inca n-a invatat reciclarea, prezentand sumele pe care autoritatea locala le-a pierdut anul trecut din aceasta cauza. „In 2020, gradul de reciclare in Reșița a fost de doar 11%, iar municipalitatea a fost obligata sa plateasca o taxa de 349.395 lei catre fondul de mediu. Putem spune ca am pierdut modernizarea unei parcari de 50 de… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

