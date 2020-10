Gunoaiele din sufletele „civilizate” Citesc in presa: „Un grup de excursionisti care au vizitat parcul national Khao Yai, din estul Thailandei, vor primi acasa, prin posta, deseurile din plastic si ambalajele lasate in urma lor, o actiune prin care autoritatile doresc sa dea un exemplu intregii lumi" . Ooo, la cati din satul meu, Tomesti, nu ar trebui sa li se trimita acasa gunoaiele lasate in padurile din preajma! Cand merg cu sotia in plimbare prin crangurile apropiat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de excursionisti care au vizitat parcul national Khao Yai, din estul Thailandei, vor primi acasa, prin posta, deseurile din plastic si ambalajele lasate in urma lor, o actiune prin care autoritatile doresc sa dea un exemplu intregii lumi, relateaza EFE."Vreau ca aceasta actiune sa…

- Un grup de excursionisti care au vizitat parcul national Khao Yai, din estul Thailandei, vor primi acasa, prin posta, deseurile din plastic si ambalajele lasate in urma lor, o actiune prin care autoritatile doresc sa dea un exemplu intregii lumi, relateaza EFE, citata de Agerpres."Vreau ca aceasta actiune…

- Popularul parc thailandez Khao Yai a decis ca, daca turiștii nu incep sa respecte regulile și mai arunca gunoi la intamplare, il vor primi acasa, prin posta, scrie ansa , citand BBC. Ministrul thailandez al mediului, Varawut Silpa-archa, Warawut a postat marti pe contul sau de Facebook o serie de fotografii…

- Un grup de excursionisti care au vizitat parcul national Khao Yai, din estul Thailandei, vor primi acasa, prin posta, deseurile din plastic si ambalajele lasate in urma lor, o actiune prin care autoritatile doresc sa dea un exemplu intregii lumi, relateaza EFE. "Vreau ca aceasta actiune…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat in varsta de 70 de ani, disparut de pe raza comunei Tomești, sat Colonia Fabricii, județul Timiș. „La data de 10 august a.c., Popa Aurel ar fi plecat de la locuința sa din Colonia Fabricii, județul…

- Mai multi romani care au fost in vacanta in insula greceasca Evvia cu autocarul si au intrat in contact cu o turista infectata au revenit astazi in Bucuresti. A plecat fiecare la casa lui ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat.

- Azi vreu sa vorbesc despre drepturi, obligație și responsabilitate. De ceva timp, ma tot framanta un gand: De ce marea majoritatea dintre iși cunosc drepturile, dar nu și obligațiunile? Cum poate o persoana sa fie atit de iresponsabila in acțiunile pe care le intreprinde? Cum o persoana poate sa fie…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare cauta o minora, de 13 ani, care a plecat de la domiciliu vineri dupa amiaza si nu a mai revenit, a anuntat sambata, institutia, potrivit Agerpres. "Astazi, 11 iulie a.c., in jurul orei 1.50, politistii din cadrul Inspectoratului…